50 ألف درهم غرامة " الربا " في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي اليوم الاثنين، حكماً بغرامة مالية مقدارها 50 ألف درهم بحق تاجر مجوهرات أمريكي يبلغ من العمر 51 عاماً، استغل محل المجوهرات الذي يمتلكه في إقراض مجموعة من النسوة لمبالغ مالية مقابل الحصول على فوائد ربوية، مخالفاً بذلك قوانين الدولة في هذا الشأن.

وتعتبر القضية من القضايا النادرة التي تحدث في الإمارة نظراً لعدم قانونية الربا والذي يتعارض أيضاً مع الشريعة الاسلامية.

وقالت النيابة العامة أن المتهم اعتاد على إقراض مبالغ مالية مقابل فوائد ربوية ، مشيرة إلى أنه كان يقوم برهن الذهب الخاص بالمستقرضين من النساء لحين سدادهن قيمة الرهن مع فوائده الربوية .