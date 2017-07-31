" مدني الباحة " ينبّه من أمطار رعدية غزيرة على المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدنية بمنطقة الباحة ، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المنطقة لهذا اليوم ، يفيد بهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة ومحافظاتها, وتستمر إلى الساعة الـ 11 من مساء اليوم .

وأهاب نائب المتحدث الإعلامي بمدني الباحة المقدم عبدالله الظبية ، بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومجارى السيول والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات ، داعياً إلى ضرورة الاتصال على الرقم ٩٩٨ في حال حدوث أي طارئ – لا سمح الله – .