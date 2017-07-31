بلدية الخفجي تشجر ميدان الملك عبدالله - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أنهت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة الزراعة، تشجير ميدان الملك عبدالله النخل البلدي، وذلك ضمن مشروعات البلدية الرامية لزيادة المسطحات الخضراء وزيادة أعداد التشجير بالمحافظة.

وأوضح رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية قامت بزراعة الميدان بأشجار النخيل، والواشنطنيا إلى جانب زراعة الشجيرات المزهرة، وتشجير المدخل الجديد طريق الملك فهد بالنباتات المزهرة، وزراعة أسيجة نباتية بطول (٣٠٠) متر طولي، كذلك قص وتنظيف المسطحات بالكورنيش القديم بمساحة (٣٠،٠٠٠) م٢ وفي الكورنيش الجديد بمساحة (١٥،٠٠٠) م2 و تشكيل الأشجار بالكورنيش بـ (300) شجرة.