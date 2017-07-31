أمير جازان يستقبل نائب وزير التعليم - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, بمكتبه بالإمارة اليوم, نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي, الذي يزور المنطقة اليوم.‬

‫واستمع سموّه, إلى عرضٍ من الدكتور العاصمي عن أبرز أهداف الزيارة التي تشمل تفقد مقر حملة التوعية ومحو الأمية للمستهدفين والمستهدفات في قطاع بيش والفطيحة التي تنفذها إدارة تعليم صبيا ضمن خطط وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع ونشر المعرفة والتعليم في جميع القرى والهجر, مقدماً الشكر والتقدير للمتابعة المستمرة من سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه, لفعاليات الحملة بمركز قطاع الفطيحة التابع لمحافظة بيش ، التي انطلقت في الرابع من شهر شوال الماضي وتستمر إلى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل .‬

‫وتناول الدكتور العاصمي, أبرز البرامج التي تشهدها الحملة في مجالات التعليم والتوعية المختلفة للدارسين والدارسات في مراكز الحملة, البالغ عددها 13 مركزاً موزعة على قرى وهجر القطاع، وسط تفاعل مختلف الجهات المشاركة وجهود القائمين على الحملة, مستعرضاً نتائج زيارته للمرابطين في الحد الجنوبي ولقائه بالقيادة الميدانية .‬

‫كما جرى خلال اللقاء استعراض العديد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بمنطقة جازان . ‬

وأثنى سمو أمير منطقة جازان, على جهود وزارة التعليم للقضاء على الأمية في المجتمع ونشر المعرفة والتعليم في جميع القرى والهجر , مبرزاً جهود إدارة تعليم صبيا في تنفيذ حملة التوعية ومحو الأمية بمركز قطاع الفطيحة التابع لمحافظة بيش , والنتائج الملموسة التي تحققها الحملة في إزالة الأمية وتوعية الدارسين والدارسات وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم , ومقدراً اهتمام ‬معالي‪ ‬وزير‪ ‬التعليم‪ ‬الدكتور أحمد بن محمد العيسى , وجهود الوزارة في هذا المجال , متمنياً التوفيق للجميع .

حضر الاستقبال مدير عام التعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد الحكمي, ومدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس .