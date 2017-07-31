" السومة " يكشف عن أسماء أولاده - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استقباله ولدين توأم، وأسماهما ” عبد الله ” و ” محمد “.

وقال السومة على صفحته الرسمية عبر ” تويتر ” : ” وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بطفلين أسميتهم عبدالله و محمد، أسأل الله أن يبارك فيهما وينبتهم نباتاً حسناً، وأن يرزقني برَّهم ويبلغ أشدهم، وأن يجعلهم من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم “.

وانهالت على صفحة السومة آلاف التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أرسلوا له بالتهاني والأدعية بالسعادة والبركة.