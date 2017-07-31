بالصور.. مدني عسير يطلق فعاليات المعرض التوعوي الصيفي - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

انطلقت مساء أمس فعاليات وأنشطة المعرض التوعوي الصيفي للدفاع المدني تحت شعار ” سلامة أسرتي مسؤليتي ” بمنطقة عسير الذي يقام حاليا بمركز عسير مول التجاري .

وقد شُكلت لها لجنة برئاسة العقيد دكتور عبدالله عايض الشهري مدير إدارة التوعية الوقائية بمدني عسير حيث يتضمن هذا المعرض عددا من البرامج والأنشطة المتعلقة بالسلامة العامة ومفاهيمها والتركيز على مخاطر المنزل بالإضافة إلى الشروح والتدريبات العملية للطرق الصحيحة واستخدام طفايات الحريق وإجراءات السلامة للوقاية من المخاطر الكهربائية، إضافة للمسابقات الثقافية عن جوانب السلامة والوقاية.

وتنسيقاً مع الجمعية الخيرية تم الاستعانة بعناصر نسائية مُدربة للتواصل مع العائلات المشاركة بتلك الفعاليات وسيستمر هذا المعرض لمدة أسبوع .