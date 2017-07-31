تسريب مواصفات " آيفون 8 " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تسربت عن شركة ” آبل ” بعض التفاصيل حول جوال ” آيفون 8 ” المنتظر إصداره هذا العام، والتي كشفت عن واحدة من أهم الخصائص المقرر تزويده بها.

ووفقًا لتقرير لـ ” بزنس إنسايد ” فإن المطورين الذين طالعوا النشرة الصادرة عن الشركة الجمعة، والخاصة بعملية ترميز البرنامج الثابت لجهاز ” هومبود ” المساعد الذكي لـ ” آبل ” ، أكدوا أنه قدمت أدلة تقنية حول تضمين خاصية فتح الجوال عن طريق الوجه في ” آيفون 8 “.

ومن المتوقع إطلاق جهاز جوال ” آيفون 7 إس ” خلال خريف هذا العام، لكن من المنتظر بشدة إصدر ” آيفون 8 ” الذي يعتقد أنه سيكون بمثابة نسخة احتفالية بالذكرى السنوية العاشرة على بدء إنتاج الجهاز، ويتوقع أن يكون تصميمه مختلفا إلى حد كبير ومزودا بعدد من الخصائص الفريدة.

وتوقعت بعض التقرير إلغاء مفتاح الصفحة الرئيسية من الجوال، مع إطالة الشاشة لتشغل مساحة الواجهة الأمامية كاملة، إلى جانب تزويد الجوال بخاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا مطورة.