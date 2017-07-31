أسعار النحاس ترتفع إلى أعلى مستوى منذ عامين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت أسعار النحاس اليوم إلى أعلى مستوى لها منذ عامين بعد البيانات التي أظهرت تباطؤ النشاط في قطاعي الصناعات والخدمات في الصين.

وأدت تصريحات الحكومة الصينية الأسبوع الماضي حول احتمال الحد من واردات الخردة المعدنية إلى تسجيل النحاس أفضل أداء أسبوعي خلال 5 أشهر.

وأظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أن مكاسب النحاس الأسبوع الماضي كانت مدفوعة بالنشاط المضاربي، بحسب “كوميرس بنك” في مذكرة.

وارتفع النحاس بنسبة 0.87% ليصل إلى 6400.50 دولار للطن خلال تداولات اليوم في ” لندن “.