نيابة دبي تحيل هندي إلى محكمة الجنايات بتهمة السرقة - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

قررت نيابة دبي إحالت هندي (36 سنة) ” عامل نظافة ” في مركز العربي سنتر، إلى محكمة الجنايات بعد قيامه بسرقة مال منقول وهو عبارة عن مبلغ 200 درهم من صندوق جمع التبرعات التابع لجمعية بيت الخير.

وأبلغ باكستاني يعمل في ” كاونتر ” جمعية بيت الخير لجمع التبرعات الشرطة عن فقدان مبلغ 200 درهم أمس الأول كانت في صندوق جمع التبرعات قبل مغادرته مكان عمله.

وأفاد بأنه لاحظ أثناء عرض شريط المراقبة قيام شخص بإدخال سلك حديدي داخل الصندوق وقام بسحب المبلغ.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالسرقة وسلم المبلغ المسروق. وتم اقتياده إلى مركز الشرطة ووجهت النيابة له تهمة جناية السرقة وطالبة بتوقيع أشد العقوبة عليه.