القصة الكاملة لعلاقة حسن جميل والنجمة الأمريكية " ريهانا " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

عبرت النجمة الأمريكية ريهانا، عن رضاها إزاء زيادة وزنها، وهو ما عرضها لإنتقادات حادة مؤخرا، إلا أنها أكدت ثقتها من نفسها، ومن جسدها، ولن تنقص وزنها من أجل الناس.

وتعليقا على علاقتها بالبليونير حسن جميل، قالت :” إنها تعيش سعيد جدا مع حبيبها، فهو يعاملها كالأميرة ” ، بحسب تقرير مجلة ” لها “.

وانشغل العالم اليومين الماضيين، بشائعة حمل ريهانا من جميل، بعدما ظهرت بإطلالتين مثيرتين للجدل، بدت بوزنٍ زائد، ما دفع بالبعض الى القول بأنّها حامل.

وكان الإعلام العربي والغربي ضج اخيراً بالعلاقة بين النجمة العالمية والبليونير حسن جميل، إثر تسرب صور لهما خلال إجازة على إحدى الجزر الإسبانية.

وذكر موقع ” ديلي ميل ” أن جميل ارسل لريهانا دمية دب عملاقة في طائرة خاصة فارغة من المملكة إلى مكان إقامتهما في إسبانيا، وذلك لإثارة اعجابها وخطف قلبها.

و”جميل” هو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ” عبد اللطيف جميل ” التي تأسست عام 1955، وصاحب الوكالة الحصرية لسيارات ” تويوتا ” في المملكة، الراعي الرسمي للدوري السعودي، لذا سمي الدوري ” جميل “.

ويبلغ رأس مال عائلة الشاب حوالي بليون ونصف بليون دولار أمريكي، وقد صنفت في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة العرب الأغنى في العالم بحسب مجلة ” فوربس “.

وكان جميل على علاقة بعارضة الأزياء ناعومي كامبل البالغة من العمر 47 عاماً، خلال الصيف الماضي، وظهر معها في عدة مناسبات، وهي غير راضية نهائيًا عن خبر ارتباطه بريهانا، إذ أن أحد الأندية الليلية الباريسية شهد بعد ذلك شجارًا حادًا بين ريهانا وناعومي تناقلت أخباره وسائل الإعلام، وانسحبت كل واحدة منهما بعد ذلك من حساب الأخرى على مواقع التواصل، وهو ما يفسره الكثيرون اليوم على أنه خلاف بخصوص حسن جميل.