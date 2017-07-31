بالصور.." المدينة في قلوبنا " تتبرع بالدم لأبطال الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

واصلت مجموعة ” المدينة في قلوبنا ” مبادراتها المجتمعية والوطنية عبر التبرع بدماء منسوبيها للأبطال المرابطين من رجال الحد الجنوبي وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة مختبرات وبنوك الدم .

وبدأت الحملة بلقاء تعريفي عن الخدمات المقدمة من قبل إدارة ومختبرات بنوك الدم بصحة المنطقة للمستفيدين ورجال الوطن المرابطين وذلك بحضور كلا من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبد الحميد الصبحي وعدد من القيادات الصحية في المنطقة ومدير عام إدارة ومختبرات بنوك الدم، الدكتور عمر الحازمي.

وعبر الدكتور عمر الحازمي عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين إدارة المختبرات وبنوك الدم من جهة ومجموعة المدينة في قلوبنا من جهة أخرى وذلك عبر حملة التبرع بالدم للجنود المرابطين بالحد الجنوبي ، منوها بانعكاس هذا التعاون والمبادرة بالإيجاب على بنك الدم خصوصا وأن المجتمع بحاجة لتسليط الضوء على مثل هذه المبادرات بهدف التعريف عنها وإيضاحها للجميع ومن ثم عملية الاقبال على التبرع.

وأكد الدكتور الحازمي على تميز بنك الدم في المنطقة بكونه في مقدمة بنوك الدم في المملكة بتوفير أكياس الدم بصفة مستمرة للأبطال المرابطين بالحد الجنوبي ، متمنيا بالوقت ذاته من كافة الجهات ذات العلاقة والخدمية والتطوعية في المنطقة بمضاعفة الجهد بهدف توعية وتثقيف الناس عن الفوائد والمتطلبات الخاصة بالتبرع.

وتأتي هذه المبادرة من قبل المجموعة في ظل التزامها بواجباتها الوطنية وكوقفة معنوية للمرابطين على حماية حدود الوطن الذين يحظون بالدعم الكامل وكافة التسهيلات والمساندة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- حفظه الله -وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله-.