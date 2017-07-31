أمانة عسير تصادر100 كجم من السمن والعسل المغشوش - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

ضبطت أمانة منطقة عسير ممثلة بفرع الأمانة بالسودة قرابة 100 كلجم من العسل والسمن المغشوش ” غير صالح للاستخدام الآدمي ” ، وكانت معدة للتوزيع وتسويقها على المستهلكين .

وأوضح رئيس فرع الأمانة بالسودة عوض الشهري أن الفرع رصد عدة مخالفات على مجموعة من باعة المتجولين، تمثلت في بيع كميات من العسل والسمن غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن ما تم ضبطه قدر بـأكثر من 76 كيلو غراما من العسل و 23 كيلو غراما من السمن، ومصادرة 8 بسطات عشوائية لباعة متجولين .