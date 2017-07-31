الكويت تحذّر حجاجها من الشعارات السياسية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

دعا محمد الجبري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية بالكويت، اليوم، عدم استغلال موسم الحج في الأغراض السياسية أو العبث بأمن الحج وإثارة النعرات الطائفية.

وأكد الجبري حرص ” الأوقاف ” على المساهمة في إنجاح موسم حج هذا العام، مشيرا إلى أنه ” تم التعميم على جميع حملات الحج الكويتية بالابتعاد عن أيّ مسيرات وعن جميع الأعمال الدعائية وطباعة المنشورات وإقامة التجمعات والندوات ذات الأهداف السياسية “.

كما دعا الى ” عدم توزيع المطبوعات أو المواد الإلكترونية أو الإعلام أو الكتب تحت أيّ مسمّى ومهما كانت الأسباب ” ، وبين أن ” بعثة الحج الكويتية تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات من أجل اكتمال جميع الاستعدادات لموسم الحج، وأن جميع وزارات وهيئات الدولة والفرق المشاركة في البعثة تعمل ما بوسعها وذلك وفق الاختصاصات الموكلة إليها “.

ودعا الجبري؛ الحملات الكويتية الى ” الاستمرار في التميز وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج الكويت وفق أعلى المعايير”، مشيراً الى أن “هذا الأمر ليس بغريب على الحملات الكويتية التي دأبت على التميز في السنوات الماضية لكي تبقى الحملات في المكانة اللائقة بها “.

وأكد ” دعم الوزارة حملات الحج للمحافظة على المكاسب التي تحققت في الموسم الماضي عندما لم تسجل أي ملاحظة أو مخالفة على البعثة والحملات الكويتية ” ، متوقعاً ” أن يكون حج هذا العام متميزاً كالأعوام السابقة خصوصاً أن استعدادات بعثة الحج تهدف للوصول الى تلك النتيجة “.

وذكر الجبري؛ أن فريق وزارة الأوقاف وضع اللمسات الأخيرة على كل ما يتعلق بالحملات الكويتية من خلال عقد الاجتماعات المتعددة معها لتوضيح آخر الإرشادات والتعليمات من السعودية أو فيما يتعلق بالعمل في الأراضي المقدّسة، وذلك من خلال كل الأمور الخاصة بالمشاعر المقدّسة .

وبيّن أنه ” تمّ توجيه التحذيرات اللازمة لمَن يسيّر حملة حج غير مرخصة وفقاً للمادة رقم 3 من القانون 1 / 2015 الخاص بتنظيم شؤون الحج؛ حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار كويتي (ما يعادل 170 ألف دولار أميركي) أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين ” على جهودها الواضحة في تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في إنجاح موسم الحج وسلامة حجاج بيت الله الحرام ومساعدتهم على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر “.