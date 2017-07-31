قيادي بارز في " القاعدة " يسلم نفسه لقوات الأمن اليمنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

سلم القيادي البارز في تنظيم ما يعرف بـ ” أنصار الشريعة ” وهو الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خالد عبدالنبي، نفسه لقوات الأمن، في منطقة يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية يمنية.

ونقلت مواقع محلية، تصريحات عن قائد قوات وحدة الطوارئ في يافع التابع للواء الأول، جلال الربيعي، أكد فيها أن عبدالنبي سلم نفسه طواعية لقواته، مساء السبت، وأوضح أنه تم التحفظ عليه، وسيتم تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ودعا الربيعي ” بقية قادة التنظيم إلى تسليم أنفسهم لقوات الجيش والأمن في المحافظات المحررة “.

ويعتبر خالد عبدالنبي الشهير بـ ” أبي بصير اليزيدي ” ، أحد الإرهابيين المطلوبين للاستخبارات الأمريكية، وتولى حكم ” إمارة جعار ” في محافظة أبين جنوب اليمن، أثناء سيطرة تنظيم القاعدة عليها خلال العامين 2011 و2012، وعقب دحرهم من المحافظة انقطعت أخباره، وظلت قوات الأمن اليمنية تلاحقه على مدى سنوات.