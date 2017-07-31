روسيا تكشف آخر تطورات أزمة الدبلوماسيين الأمريكيين - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إنه لا حديث يجري عن طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا، وأن الولايات المتحدة هي من يحدد من يبقى للعمل في روسيا ومن يوقف نشاطه.

واكد على منح الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة للمغادرة كما تم التعامل مع الدبلوماسيين الروس. وفقاً لـ ” سبوتنيك ” الروسية.

وأضاف بيسكوف، اليوم الإثنين إنه “ خيار الولايات المتحدة، بالأمس الأحد، عندما تحدث بوتين، قال: الدبلوماسيين والموظفين التقنيين، الحديث يدور ليس فقط عن الدبلوماسيين، بالطبع لا يوجد هذا العدد من الدبلوماسيين، الحديث يدور عن الدبلوماسيين والشخصيات التي لا تتمتع بصفة دبلوماسية والموظفين في مكان العمل من المواطنين الروس العاملين هناك.

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، أن روسيا مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي لها مصلحة وفائدة فيها.

وتابع لقد قال الرئيس بوتين إننا دون شك نحتفظ بحق القيام بردة فعل إضافية ما، لكنه بخصوص إذا كان يرى أن ذلك ضروري في الوقت الحالي، قال إنه لا يرى الأمر كذلك، وذلك لأن روسيا مهتمة في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي لدينا مصلحة وفائدة بها ”.