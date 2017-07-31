تسلا تكشف عن سيارتها الجديدة Model 3 بسعر يبدأ من 35 ألف دولار - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشفت تسلا عن سيارتها الجديدة Model 3 التي تعتبر أول سياراتها الكهربائية بنظام الانتاج الكثيف والتي تقدم بمدى تنقل 310 ميل فيما توفر في حفل التقديم 30 نسخة من السيارة قدمت للجمهور في مصنع فريمونت وقد قدمت الشركة نسختين من السيارة واحدة قياسية بتكلفة 35 ألف دولار وبمدى تنقل 354 كم مع تسارع في 5.6 ثانية وسرعة قصوى 130 ميلساعة.

ومقابل 44 ألف دولار يمكن الحصول على نسخة Model 3 Long Range بمدى تنقل 510 كم مع سرعة قصوى 140 ميلساعة وتسارع في 5.1 ثانية ، ويختلف الموديلين بناء علي سرعة الشحن فالأول يشحن حتي 130 ميل في 30 دقيقة من محطات الشحن الفائقة مقارنة بـ 170 ميل لنسخة Long Range.

وفي الداخل توجد شاشة كبيرة وسوف يتوفر لها قريباً تكنولوجيا القيادة الذاتية وتتوفر نظم Autopilot للقيادة الذاتية بصورة اختيارية بسعر 5000 دولار كما ستتوفر تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة في المستقبل بتكلفة 3000 دولار، كما يمكن دفع مبلغ 5000 دولار لباقة Premium Upgrades التي تشمل مصابيح أمامية LED ومقاعد كهربائية وعجلة قيادة ومرايا كهربائية وفتحة سقف كهربائية.