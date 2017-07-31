نواب مصريين يقاضون تميم أمام المحاكم الدولية - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وثق برلمانيون مصريون، عدد من التقارير الموثقة عن جرائم النظام القطري، وبدأ في التنسيق مع البرلمانات العربية لمحاكمة هذا النظام أمام المحاكم الدولة.

وقال السيد البدوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد المصري، أنه سيتم التنسيق مع كافة البرلمانات العربية لمخاطبة العالم بجرائم هذا النظام ودعمه المستمر للإرهاب، والاتجاه لمقاضاة الأمير تميم وأسرته دولياً على جرائمهم مستمرة في المنطقة.

وتابع اللواء صلاح شوقي عقيل في تصريحات لصحف محلية، إن البرلمان سينسق مع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب لمواجهة التطرف في المنطقة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء يحيى كدواني، أنه سيعد مقترحاً للبرلمان لإعداد تقرير كامل عن جرائم قطر في المنطقة العربية ودعمها للإرهاب، وذلك بتنسيق بين لجان الدفاع، والشؤون العربية والعلاقات الخارجية، واللجان المختصة الأخرى.