البلوي ينتظر مليون حارس الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

ينتظر حارس مرمى فريق الاتحاد فواز القرني، تسلم مستحقاته المالية المتأخرة لدى ناديه، من أجل دفع مبلغ مليون ریال لوكيل أعماله سلطان البلوي، عقب وصول قرار لجنة فض المنازعات أخيرا.

ويسعى القرني لسداد المبلغ للبلوي قبل نهاية المهلة المحددة من قبل لجنة فض المنازعات بـ10 أيام والتي تنتهي منتصف الأسبوع القادم، ولتجنب تحويل قضيته للجنة الانضباط، وشوهد القرني في نقاش مع رئيس النادي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي من أجل تسلمه لمستحقاته لدى النادي وإغلاق ملف القضية في لجنة فض المنازعات.