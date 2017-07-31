بلجيكا تجمد حسابات 37 شخصاً - صحيفة صدى الالكترونية

بروكسل(صدى):

جمدت السلطات البلجيكية اليوم الإثنين،حسابات 37 شخصاً ومصادرة ثرواتهم، وإضافة أسمائهم إلى قائمة الإرهابيين، ليصبح عدد الأشخاص على هذه القائمة حتى اليوم 251 شخصاً، غالبيتهم يحملون الجنسية البلجيكية.

وذكرت مصادر صحفية أن السلطات البلجيكية أغلقت جميع الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص، ونشرت قائمة بأسمائهم في الجريدة الرسمية بناء على مرسوم ملكي يقضي بذلك، بعد التأكد من أن غالبيتهم إما غادروا للقتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، أو شجعوا آخرين على ذلك.

وجاء في المرسوم الملكي الذي نشر في الجريدة الرسمية أن هذه التدابير التقييدية تأتي في إطار مكافحة تمويل الإرهاب وفقاً لصحيفة ” ده مورخن ” البلجيكية .