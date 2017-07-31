مرشحة مصر لليونسكو تشكر المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعربت مشيرة خطاب مرشحة مصر وأفريقيا لمنصب المدير العام لليونسكو عن جزيل شكرها للمسؤولين السعوديين والإماراتيين والبحرينيين على إعلان تأييدهم لترشحها، وأوضحت أن هذا التأييد إنما يعبر عن تنامي الثقة في فرص مصر لنيل المنصب رغم صعوبة المنافسة، ولاسيما في ضوء الالتفاف الأفريقي غير المسبوق وراء هذا الترشح.

وعبر السفير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية عن خالص شكره للمملكة العربية السعودية وللمندوب الدائم السعودي على روحهم الطيبة وعلى كل الأفكار البناءة التي طرحت لدعم الترشح، واعتبارهم أن الترشح المصري ترشيحاً سعودياً، كما وجه الشكر للإمارات والبحرين وكل الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي .