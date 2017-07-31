" الغذاء والدواء " تشارك أمانة " المدينة " جولاتها الرقابية خلال موسم الحج - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء, أمانة منطقة المدينة المنورة بأعمال الرقابة على الأغذية من خلال جولات مع الفرق الرقابية الميدانية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها .

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية المكلف محمد بن إحسان عبده, أنه تم توزيع 20 مفتشًا بمشاركة الرقابة الصحية في البلديات الفرعية لتفتيشهم على المنشآت الغذائية التي تقوم بإعداد وتقديم وجبات الحجاج للتأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية.

وبيّن وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد سليهم من جهته, أن مشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، تأتي ضمن مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالرقابة خلال موسم الحج ومن خلال توصية لجنة الحج العليا, حيث تشارك الهيئة للسنة الثانية, مشيراً إلى أن الجولات تستهدف مطابخ الإعاشة والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضار ومستودعات الأغذية ومحلات بيع الدواجن واللحوم والأسماك والأسواق المركزية ومراكز تجارية أخرى.

وأهاب سليهم بالمواطنين والمقيمين, المشاركة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة (940), حيث تأمل الأمانة من التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم التعاون وتقديم المصلحة العامة على ما سواها وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر وتوجيه العاملين وعدم تشغيل العمالة المخالفة التي لم تستوف الاشتراطات الصحية وبخاصة في المطاعم ومحلات بيع الأغذية, متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.