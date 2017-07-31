الوليد بن طلال يسعى لشراء نادي الهلال - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تعتزم الهيئة العامة للرياضة طرح 14 ناديا ضمن مشروع الخصخصة المقرر تطبيقه في نهاية العام الجاري.

ووفقا لما صحيفة ” عكاظ ” ، اليوم الاثنين، فإن نادي الهلال هو الأكثر طلبا من رجال الأعمال، إذ تلقت إدارة شؤون الأندية بالهيئة العامة 7 طلبات حتى الآن من رجال أعمال وأعضاء شرف يرغبون بامتلاك النادي، ومن بينهم مجموعة الأمير عبدالله بن مساعد وشقيقه الأمير عبدالرحمن، وطلب آخر من مجموعة الوليد بن طلال، بجانب مجموعة خالد التويجري، فيما يبدو أن مجموعة الأمير خالد بن عبدالله هي الأقرب والأقوى لامتلاك النادي الأهلي دون منافس.

أما نادي الاتحاد فحظي بثلاث مجموعات تقدمت لشرائه من بينها مجموعة صالح بن لادن، ومجموعة بقشان، وتوقعت المصادر، وفقا للصحيفة، أن تكون هناك تحالفات بين 3 شركات كبرى ستتحالف لامتلاك النادي.

فيما تقدمت مجموعة الرئيس الحالي الأمير فيصل بن تركي، لشراء حصة من نادي النصر تنافسها مجموعة الأمير خالد بن فهد، إضافة إلى مجموعات أخرى لم تعلن عن نفسها حتى الآن.