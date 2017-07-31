الإطاحة بثلاثة أشخاص ارتكبوا 101 جريمة سرقة في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة أشخاص، لتورطهم في قضايا استيقاف المارة وسلب ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات شخصيه، ونشل هواتفهم المحمولة باستخدام الدرجات النارية.

وبمناقشة المتهمين أقروا بارتكاب 101 جريمة سلب ونشل متنوعة في عدد من أحياء العاصمة الرياض، وتطابقت أقوالهم مع ما هو مقيد في سجل البلاغات لدى مراكز الشرط، موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم .

تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما اقدموا عليه.