⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على دورية أمن بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على دورية أمن بالقطيف
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن في حي المسورة في محافظة القطيف وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة ستة آخرين .
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم وبثته وكالة الأنباء الإماراتية ” إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية ، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة ” ، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب المملكة وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق .
وأوضحت الوزارة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية ، معبرة عن تعازي دولة الإمارات لأسرة الشهيد ولحكومة وشعب المملكة ، وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى .
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