⁠⁠⁠⁠⁠الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على دورية أمن بالقطيف - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن في حي المسورة في محافظة القطيف وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة ستة آخرين .

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم وبثته وكالة الأنباء الإماراتية ” إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب لتؤكد دعمها القوي للمملكة العربية السعودية ، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة ” ، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب المملكة وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق .

وأوضحت الوزارة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماما مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية ، معبرة عن تعازي دولة الإمارات لأسرة الشهيد ولحكومة وشعب المملكة ، وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى .