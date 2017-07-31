ذبح 7 رجال في الفلبين - صحيفة صدى الالكترونية

مانيلا(صدى):

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الإثنين، أن مسلحين يشتبه بأنهم من عناصر جماعة “أبو سياف” قطعوا رؤوس 7 رجال تردد أنهم خربوا مزرعة مطاط يمتلكها أحد قادة الجماعة تقع جنوبي الفلبين.

وقال كبير مفتشي الشرطة ” ريوبن تيودور ” سينداك إنه تم العثور على الجثث مقطوعة الرأس في بلدة لانتاوان بإقليم باسيلان جنوب مانيلا أمس الأحد، و إن الرجال كانوا خطفوا في 20 يوليو (تموز) بعد حرق منازلهم بأيدي مسلحين يقودهم اثنان من مساعدي زعيم أبو سياف فوروجي إنداما.

وأوضحت مفتشة الشرطة تارا ليه كويكو، وهي متحدثة باسم الشرطة الإقليمية إن إنداما أمر بالهجوم بعد أن تردد أن الرجال السبعة وهم من عمال قطع الأشجار المحليين، يقفون وراء تخريب مزرعة المطاط التي يمتلكها.

وأضافت أن بوروجي وجه رجاله لخطف هؤلاء العمال من حاملي المناشير الآلية لأن مزرعة المطاط تم تخريبها .

يذكر أن أبو سياف هي واحدة من الجماعات الأكثر نشاطاً في جنوب الفلبين، ويعتقد أنها حليفة لتنظيم داعش .