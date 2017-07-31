نجاح جراحة لطفل يعاني من الشفة الأرنبية في حفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن، في التعامل مع حالة طفل يبلغ من العمر ستة أشهر يعاني من عيب خلقي يتمثل بشفة أرنبية من الجهة اليسرى مع وجود ورم خلقي بارز من الأنف تسبب في انسداد كامل للأنف من الجهة اليسرى وعدم تمكنه من التنفس أو الرضاعة بشكل طبيعي.

وأجرى الفريق الجراحي المعالج عملية جراحية دقيقة لبروز الورم من الأنف واستئصال الورم مع ترميم الشفة الأرنبية بشكل كامل ودقيق، وقد استمرت العملية لأكثر من 3 ساعات تكللت بحمد الله بالنجاح.

وتعد هذه الحالة، من الحالات النادرة جداً في التشوهات الخلقية وتحتاج لمراكز متقدمة، حيث تستدعي مثل هذه الحالات تدخلا جراحيا للتصحيح؛ لأنها تؤدي إلى مشاكل في السمع والنطق والتغذية، إضافة إلى الأثر النفسي الذي بسببه هذا العيب الخلقي على المصاب وعائلته.