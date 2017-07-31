بالفيديو.. فنان مصري يسرق هيفاء وهبي - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرض الفنان المصري رامي صبري ، للانتقاد عقب طرحه أغنيته الجديدة ” أنا بنسى نفسي ” ، التي صدمت جمهوره وجمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وبعد الإستماع الى الأغنية، نظنّ أنّنا نستمع الى أغنية وهبي الشهيرة ” قلت ايه ” التي طرحتها عام 2012، نظراً للحن ذاته.

واتّهم بعض الناشطين صبري، بسرقة لحن وهبي، ونسبه إليه، إلّا أنّ الأخيرة لم تُعر الموضوع أي أهمية ولم تعلّق عليه حتّى الساعة.

أمّا أغنية رامي ” أنا بنسى نفسي ” فهي من ألحانه (أو مأخوذة من أغنية وهبي) وكلمات أحمد علي، وتوزيع طارق توكل.