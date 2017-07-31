حملة " دماؤنا فداء لجنودنا "برعاية مستشفى وإدارات الأمن العام بمنطقة عسير - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

دشن مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان ومدير مرور منطقة عسير العقيد عبدالله الحويزي صباح اليوم حملة (دماؤنا فداء لجنودنا) والتي أقيمت في مستشفى عسير المركزي صباح اليوم لدعم المرابطين على الحدود.

وانطلقت الحملة بحفل خطابي ، أوضح خلاله المشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور أحمد بن حسن الهيزعي أن لمستشفى عسير دور ريادي في خدمة المستشفيات الحدودية وغيرها كونه يعد المستشفى المرجعي في المنطقة ، وبين أن المستشفى يضطلع بأدوار عديدة في دعم المستشفيات الحدودية ومن ذلك قيام بنك الدم بدعم مستشفيات المناطق الحدودية في عسير وجازان ونجران بوحدات الدم ومشتقاته ، مثمناً الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الصحي عموماً ومستشفى عسير خصوصاً من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.

وشهد الحضور أوبريت ( بلادي منار الهدى ) والذي شارك فيه عدد من الفتيات ، والذي يحكي تكاتف جميع أطياف المجتمع لدعم الجنود البواسل المرابطين على الحدود.

ثم انطلقت حملة التبرع بالدم في منطقة التبرع ببنك الدم بالمستشفى ، أعقبها جولة لمدير شرطة المنطقة ومدير الشؤون الصحية على أقسام المختبر وبنك الدم ، واستمعوا إلى شرح من رئيس قسم المختبر وبنك الدم الأخصائي أول علي سعيد آل عيسى أوضح فيه كيفية سير فحوصات وحدات الدم والإجراءات التي تتخذ في سبيل ضمان سلامة ومأمونية نقل وحدات الدم ، وأوضح آل عيسى أن جميع الأقسام فالمختبر تم تزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات لمواكبة التطورات العلمية ، كم يتم بشكل مجدول تقديم دورات داخلية وخارجية لمنسوبي القسم بغرض رفع كفاءتهم.

جدير بالذكر أنه شارك في الحملة أكثر من ١٠٠ متبرع من كافة أفرع وإدارات الأمن العام بمنطقة عسير.