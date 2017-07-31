بالصور .. إنطلاق BYD F3 الجديدة في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أعلن مسئولوا شركة سيارات في المملكة ، عن تقديم الجيل الثالث من BYD F3 التي تعتبر من السيارات الأقل في السعر والتي تتمتع بالكفاءة الاقتصادية في نفس الوقت ومع ذلك فهي سيارة تحمل تصميم مجدد ومتميز مع توفيرها مختلف وسائل الراحة داخل السيارة التي حققت مبيعات بلغت 1.5 مليون نسخة في السنوات الماضية عالمياً.

وتحمل السيارة خطوط تصميم بسيطة ولكنها عصرية في نفس الوقت مع تصميم فاخر وجريء في مقدمة السيارة مع شبكة تهوية كرومية ومصابيح أمامية بوحي حركة طيران النسر في السماء مع مصباحي ضباب ومصابيح نهارية LED وجناح خلفي مميز .

وفي الداخل يتوفر للسيارة تجهيزات عديدة تشمل تفاصيل عديدة باللون الأسود وسقف ناعم ومقاعد فاخرة من الجلد وفتحة سقف كهربائية مع لمسات برتقالية في العدادات وشاشة تعمل باللمس كما زاد طول السيارة 12 مم وعرضها 11 مم وبلغ طولها بذلك 4.617 مم وعرضها 1.171 مم واتفاعها 1.480 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.615 متر مع صنوق خلفي سعة 430 لتر.

وتأتي السيارة بتجهيزات عديدة تشمل الفتح والغلق عن بعد, تشفير ذكي ضد السرقة, مفتاح ذكي للتحكم عن بعد , كاميرا رؤية خلفية, USB, AUX , حساسات خلفية للركن, كاميرا خلفية , مكابح ABS وEBD وتحمل السيارة ناقل حركة مزدوج من 6 سرعات ومحرك اقتصادي.