ضبط مصرى بحوزته 179 ألف يورو في مطار القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة، راكب مصرى قادم من إيطاليا حاول تهريب 179 ألف يورو بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.

وأفاد مصدر جمركى، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 792 القادمة من روما اشتبه أحمد أبو بكر، مأمور التفتيش، فى راكب مصرى قادما من إيطاليا يحمل حقيبة هاند، وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء ثمينة أو مبالغ مالية تتجاوز المبالغ المسموح بها أجاب بالنفى.

وبتفتيش الحقيبة، عثر على 10 أظرف ورقية ملفوفة بورق الكربون المضاد للأشعة بقاع الحقيبة بها مبلغ 179 ألف يورو.