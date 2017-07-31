البحرين تدين اعتداء القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أعربت البحرين عن موقفها الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة توثيق التعاون الدولي وتضافر كافة الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب كما عبرت عن خالص تعازيها لأهالي الشهداء المصابين جراء العمل الإرهابي بالقطيف .

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، الاعتداء الإرهابي الذي وقع بمحافظة القطيف، وأسفر عن استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين.

وشددت وزارة الخارجية على وقوف البحرين إلى جانب المملكة في حربها ضد كل أشكال الإرهاب ومن يدعمه ويموله، معلنة تأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب الأمن ولمساعيها الدؤوبة والمقدرة لتعزيز السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.