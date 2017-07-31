أجر خيالي لنجم تُركي لتعاقده مع شركة عربية - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نجحت أحدى الشركات العقارية في دبي بالحصول على عقد مع النجم التركي بوراك أوزوجيفيت ليكون الوجه الاعلاني لها مقال مبلغ خمسة ملايين ليرة وهو رقم وصفته الصحافة التركية بالضخم حيث من المعتاد ان يحصل النجوم الاتراك على مبالغ لا تتعدي ثلاثة ملايين ليرة مقابل المشاركة في الاعلانات التجارية .

يٌشار إلى أن بوراك أوزوجيفيت زادت شعبيته بشكل كبير بعد نجاح مسلسله حب أعمي وارتباطه بالممثلة فهرية أفجين حيث تحظي قصة حبهما أهتمام كبير .