الدولار يستقر قرب أدنى مستوى في 13 شهرا - صحيفة صدى الالكترونية

عواصم عالمية(صدى):

استقر الدولار اليوم الاثنين، قرب أدنى مستوى في 13 شهراً أمام سلة عملات، متأثراً بالضبابية السياسية وزيادة المراكز المدينة لكن الأسواق تتوخى الحذر إزاء دفعه لمزيد من الانخفاض قبيل بيانات من المنتظر نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات السوق للأسبوع المنتهي في 25 يوليو أن المراهنات على انخفاض الدولار زادت إلى أعلى مستوياتها منذ مستوى الذروة المسجل لها في أوائل 2013.

وتراجع الدولار أكثر من 11.5 بالمئة أمام اليورو منذ بداية العام وفق بيانات تومسون رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.2 بالمئة إلى 93.450 معوضاً بعض الخسائر التي مني بها بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم الجمعة. وهبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2016 يوم الخميس.

ولم يسجل الجنيه الإسترليني تغيراً يذكر عند 1.3107 دولار وهو مستوى قريب من ذروته في عشرة أشهر البالغة 1.3159 دولار والمسجلة يوم الخميس.