ارتفاع صادرات نيوزيلندا من العسل المر "مانوكا " إلى 315 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

ويلنجتون (صدى):

كشفت كارين كوس المدير التنفيذي لشركة أبيكولتشر أن إجمالي قيمة صادرات العسل النيوزيلندي ” مانوكا ” ارتفعت بشكل عام من 36 مليون دولار نيوزيلندي (4ر26 مليون دولار أمريكي) في عام 2006 إلى 315 مليون دولار في عام 2016 .

ومع ذلك ، فإنه ليس هناك شك في أن عسل مانوكا يقف وراء ارتفاع قيمة صادرات العسل النيوزيلندية خلال هذه الفترة.

وفي حين كان النحالون يحصلون على ما بين 5ر9 دولار إلى 13 دولارا مقابل الكيلوجرام الواحد من عسل زهرة البرسيم في عام 2016، إلا أن زيارة النحل الذي يربونه لأزهار مانوكا يحقق لهم مكاسب كبيرة ، حيث كانوا يحصلون على 12 إلى 148 دولارا مقابل الكيلوجرام من العسل.

ولكن ما السبب وراء استعداد العملاء في أنحاء العالم لدفع الكثير من الأموال للحصول على عبوة صغيرة من هذا المنتج اللزج حلو المذاق؟ .

هناك مجموعة متزايدة من البحوث تقول إن عسل مانوكا مفيد للشفاء من الكثير من الأمراض- كل شيء بداية من الضمادات والمساعدة على الهضم حتى تعزيز المناعة وتهدئة التهاب الحلق.

إن مصادقات المشاهير لا تؤذي : فمثلا الممثلة سكارليت يوهانسن تستخدم العسل على بشرتها ، في حين طلب المغني إد شيران الحصول على جرعة من العسل في إحدى حفلاته لعلاج حلقه.

ويرى خبراء العسل أيضا إنه يمكن رصد الاختلافات في المذاق، وهنا يقول جون راوكليف، وهو متحدث باسم رابطة ” يونيك مانوكا فاكتور هاني اسوسيشن ” لمنتجي عسل مانوكا : ” مثل الخمور ، هناك اختلافات في المذاق بين العسل العادي، وعسل مانوكا “.

ويضيف :” يختلف مذاق عسل مانوكا بحسب مناطق انتاجه في نيوزيلندا “.

ويتميز عسل مانوكا بمذاق متفرد قوي ولاذع، بل مر إلى حد ما، ويكاد يخلو من السكر، كما أنه لونه غامق بدرجة كبيرة، يتراوح بين الكريمى الغامق، والبني الغامق.

ويقول كوس إن رائحة عسل مانوكا تشبه تلك المنبعثة من الأرض الرطبة.