ارتفاع صادرات نيوزيلندا من العسل المر "مانوكا " إلى 315 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

ارتفاع صادرات نيوزيلندا من العسل المر “مانوكا ” إلى 315 مليون دولار
كشفت كارين كوس المدير التنفيذي لشركة أبيكولتشر أن إجمالي قيمة صادرات العسل النيوزيلندي ” مانوكا ” ارتفعت بشكل عام من 36 مليون دولار نيوزيلندي (4ر26 مليون دولار أمريكي) في عام 2006 إلى 315 مليون دولار في عام 2016 .
ومع ذلك ، فإنه ليس هناك شك في أن عسل مانوكا يقف وراء ارتفاع قيمة صادرات العسل النيوزيلندية خلال هذه الفترة.
وفي حين كان النحالون يحصلون على ما بين 5ر9 دولار إلى 13 دولارا مقابل الكيلوجرام الواحد من عسل زهرة البرسيم في عام 2016، إلا أن زيارة النحل الذي يربونه لأزهار مانوكا يحقق لهم مكاسب كبيرة ، حيث كانوا يحصلون على 12 إلى 148 دولارا مقابل الكيلوجرام من العسل.
ولكن ما السبب وراء استعداد العملاء في أنحاء العالم لدفع الكثير من الأموال للحصول على عبوة صغيرة من هذا المنتج اللزج حلو المذاق؟ .
هناك مجموعة متزايدة من البحوث تقول إن عسل مانوكا مفيد للشفاء من الكثير من الأمراض- كل شيء بداية من الضمادات والمساعدة على الهضم حتى تعزيز المناعة وتهدئة التهاب الحلق.
إن مصادقات المشاهير لا تؤذي : فمثلا الممثلة سكارليت يوهانسن تستخدم العسل على بشرتها ، في حين طلب المغني إد شيران الحصول على جرعة من العسل في إحدى حفلاته لعلاج حلقه.
ويرى خبراء العسل أيضا إنه يمكن رصد الاختلافات في المذاق، وهنا يقول جون راوكليف، وهو متحدث باسم رابطة ” يونيك مانوكا فاكتور هاني اسوسيشن ” لمنتجي عسل مانوكا : ” مثل الخمور ، هناك اختلافات في المذاق بين العسل العادي، وعسل مانوكا “.
ويضيف :” يختلف مذاق عسل مانوكا بحسب مناطق انتاجه في نيوزيلندا “.
ويتميز عسل مانوكا بمذاق متفرد قوي ولاذع، بل مر إلى حد ما، ويكاد يخلو من السكر، كما أنه لونه غامق بدرجة كبيرة، يتراوح بين الكريمى الغامق، والبني الغامق.
ويقول كوس إن رائحة عسل مانوكا تشبه تلك المنبعثة من الأرض الرطبة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 1 ساعة
عسل السدر اليمنى أفضل منه كما ان العسل المنتج من الزهور البرية الصحراوية بالدول العربية أفضل من عسل المانوكا ويعتبر عسل السدر له فوائد عديدة و كثيرة حيث انه مادة غذائية عالية القيمة فهو يستخدم كغذاء للأطفال والكبار على السواء فهو لا يمكث في المعدة مدة طويلة لذلك فهو سريع الهضم كما يمتص بسرعة داخل الجهاز اللمفاوي ليصل الي الدم.
كما انه يتميز بدوره الفعال في نمو الاسنان و حمايتها كما يعمل على منع الحموضة التي قد تكون زائدة في المعدة كما انه يعتبر علاج فعال لمعالجة امراض الجهاز العصبي.
كما انه تم اكتشاف ان عسل السدر يتكون من مادة البروستاجلاندين و هي مادة مهمة جدا لجسم الانسان و اجهزته حيث لها دور فعال في الوقاية من الامراض و نقص هذه المادة يمكن ان يعرض الجسم لكثير من الامراض المختلفة.
ومن فوائد عسل السدر ايضا انه يقوم بتعويض السكريات المستهلكة من الجسم كما انه يعمل على تقوية القلب و له أيضا دور فعال في تنظيم ضغط الدم و زيادة نسبة الهيموجلبين في الدم. كما يقوم العسل بدورا اساسيا في نمو الانسان والعظام وحمايتها و يعالج المشاكل الذي يتعرض لها الجهاز الهضمي كما انه يعد علاج للعين من مشاكل القرنية و الجفون و تقرحها. كما انه يعد علاجا فعالا لحماية الاطفال من كثير من الامراض كالاسهال الذي ينتقل بالعدوى و مرض الدوسنتاريا و يعالج الاطفال من حالات التبول اللاارادي اثناء النوم في السرير.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15866 ] نشر منذ 1 ساعة
العسل زين في كل الاحوال بس السدر والطلح والضهيان في المقدمه
همس ~[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 59 دقيقة
🍯😋 ~