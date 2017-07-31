بالفيديو.. سقوط أول صاروخ فضاء ياباني خاص في البحر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

فشلت محاولة إطلاق الصاروخ ” Momo ” التابع لشركة Interstellar Technologies المحلية الخاصة، وفق وسائل إعلام يابانية.

وكتبت الشركة في صفحتها على ” تويتر ” : ” بعد الإطلاق بقليل واجهنا مشكلات في تحديد المسافات وحركة الصاروخ، لذلك اتخذنا قرارا سريعا بإيقاف محركاته، ليقع بعدها مباشرة في البحر “.

ولم تذكر الشركة أي تفاصيل دقيقة عن الحادثة، لكنها أكدت أن الصاروخ وقع على بعد ثمانية كيلومترات من السواحل اليابانية.

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ ” Momo ” كان من المفترض أن ينقل حمولة تصل إلى 20 كغ إلى ارتفاع 120 كيلومترا، ليكون بذلك أول صاروخ يعود لشركة يابانية خاصة يقوم بنقل حمولات إلى الفضاء، لكن عملية إطلاقه أجلت، من 29 إلى 30 يوليو الجاري، بسبب الظروف الجوية.