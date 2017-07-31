مزرعة توفر دروس للرقص برفقة حيوانات ألبكة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت مزرعة لحيوانات ألبكة في كندا، عن فرصة للراغبين في ممارسة الرقص وتعلمه داخل المزرعة والقيام بنشاطات تفاعلية عديدة مع حيواناتها الأليفة.

حيث تقدم المزرعة ستة أسابيع من دروس الرقص واللياقة البدنية برفقة حيوانات ألبكة ، ويستمر الدرس 45 دقيقة، ويليه 15 دقيقة للتفاعل مع ألبكة وإطعامها والتقاط صور السيلفي معها.

وقالت آن باتمان من إدارة المزرعة في تصريح إعلامي لها : الجميع يأتي إلى المزرعة لممارسة الرقص على وقع الموسيقى وسط تواجد حيوانات ألبكة ، ويحصلون على فرصة للتدرب على مختلف أنواع الرقص ” ، مؤكده ، أن حيوانات ألبكة حيوانات ودّية، وهي حيوانات اجتماعية وتتفاعل مع البشر بشكل جيد.