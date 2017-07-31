نيمار يُثير الجدل من جديد - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

واصل لاعب نادي برشلونة الاسباني البرازيلي نيمار دا سيلفا، إثارة الكثير من الجدل حول مستقبله مع فريقه، بعدما حرص على زيارة غرفة ملاعب الغريم التقليدي ريال مدريد عقب المباراة الودية التي جمعتهما، في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر يوم الأحد.

وارتبط اسم نيمار خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، عن طريق دفع الشرط الجزاء الخاص بعده مع العملاق الكتالوني والبالغ 222 مليون يورو.

وكشفت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أن نيمار قام بزيارة لاعبي ريال مدريد في غرفة ملابسهم وظل معهم لمدة 15 دقيقة وخرج منها وهو يحمل قميصين للميرينغي، الأمر الذي يعزز من أنباء رحيله عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.

واعتبرت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن هذه الواقعة تعزز من فرضية رحيل اللاعب، معتبرةً أن حصوله على قميصين للنادي الملكي جاء كتذكار من آخر مباراة كلاسيكو يخوضها.