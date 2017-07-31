الشباب يواجه الوطني .. والاتحاد ضد الاسماعيلي - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تنطلق دورة تبوك الدولية الودية الثانية مساء الاثنين على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك بمواجهة الشباب والوطني وذلك في تمام الساعة 6.45م في أولى لقاءات المجموعة الثانية التي تشمل إلى جانبهما الصفاقسي التونسي.

ويخوض الشباب اللقاء بعد ختام معسكره الخارجي في النمسا وإعداداً لمنافسات دوري جميل للمحترفين بإشراف المدرب الوطني سامي الجابر ويبرز في صفوف الشباب الثلاثي غير السعودي الجديد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى ولاعبا الوسط البرازيلي ماركوس بيزيلي والكونغولي أدريس مبومبو إضافة إلى المدافع جمال بلعمري والمهاجم محمد بن يطو وقائد الفريق المدافع عبدالله الأسطا.

ويطمح الفريق في المباراة اليوم إلى تحقيق الانتصار على حساب منافسه الوطني الذي يتسلح بحضور جماهيره في تبوك ويدخل المواجهة بعد ختام معسكره الإعدادي في مصر لمدة 11 يوماً بإشراف مدربه التونسي ناصر النفزي وبعد أن عزز صفوفه بالمهاجمين الموريتاني محمد سوداني والغيني الحسن الكيتا ويطمح الفريق لتحقيق أولى مفاجآت الدورة بالفوز على نظيره الشباب واستكمال تحضيراته لدوري الدرجة الأولى.

وفِي أقوى المواجهات مساء غداً في مستهل مباريات المجموعة الأولى يلعب الاتحاد والإسماعيلي المصري الملقب بـ ” الدراويش ” في لقاء مهم يجمع الطرفين للبحث عن نقاط الانتصار والزحف نحو صدارة المجموعة التي تضمهما إلى جانب الاتفاق.

وأنهى الاتحاد معسكره الإعدادي الأخير في مدينة بولتون البريطانية بإشراف مدربه التشيلي لويس سييرا وبمشاركة الرباعي غير السعودي لاعبا الوسط الكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفيا والمهاجمان التونسي أحمد العكايشي والمصري محمود عبدالمنعم “كهربا” ويطمح الفريق للتحضير الجيد ل “دوري جميل”

ويشارك للمرة الثانية في دورة تبوك فيما يسعى الإسماعيلي أن يكون نداً ثقيلاً للاتحاد بقيادة مدربه الجديد الفرنسي سابستيان ديسابر ويضم في صفوفه المهاجمان المالي موسى كمارا والكولومبي دييغو كالديرون، ولاعب خط الوسط الغاني توريك جبرين، والمدافع الغاني ريتشارد بافور وقائد الفريق الخبير لاعب المحور حسني عبدربه، ويأمل الإسماعيلي على الحضور بصلابة في بداية مبارياته في دورة تبوك في مواجهة الاتحاد ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير لمساندة الفريقين العريقين.

وقد أسندت مباراتي الافتتاح التي ستجمع الشباب والوطني غداً الى طاقم تحكيم خالد صلوي ويساعده الدولي احمد فقيهي ومحمد الويحمر ومشاري عسيري ( رابعا ) فيما يقود المباراة الثانية التي ستجمع الاتحاد والاسماعيلي طاقم تحكيم بقيادة الدولي شكري الحنفوش ويساعده بليغ رمضان ومؤيد المسجن وبندر نهاري ( رابعا)

كما تخلد الفرق المشاركة في الدورة يوم بعد غد الثلاثاء للراحة ، على أن تقام يوم الاربعاء مباراتين تجمع الاولى الاتفاق والاسماعيلي المصري الساعة 6.45 مساء، فيما يلتقي في المباراة الثانية الشباب والصفاقسي التونسي الساعة 9.00 مساءً على ملعب مدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضية، وستقام فعاليات وزيارات للمهرجانات التي تقام في مدينة تبوك على هامش الدورة وخلال ايام الراحة للفرق منها مهرجان الورد والفاكهة الذي سينطلق بعد يوم غد.

وتشهد منافسات الدورة تغطية تلفزيونية لعدد من القنوات مثل القناة الرياضية السعودية والرياضية التونسية والاردنية ودبي الرياضية والقناة المصرية DMC وتعد بعثة القناة الرياضية السعودية الأكبر والمكون من 42 شخصا ما بين معلقين، مذيعين، محللين، مراسلين، ومصورين وفنيين، لتغطية فعاليات الدورة، وستبث القناة برنامج ( ليالي) تبوك الذي يقدمه خالد الحيدان يوميا بتواجد عدد من نجوم الكرة السعودية والعربية السابقين، كما ستتم التغطية الميدانية المكثفة بتواجد الثنائي عبدالرحمن العابسي وعبدالعزيز الحميد، وخصص استديو تحليلي لكل مباراة بتواجد عدد من المحللين يتقدمهم يوسف خميس وحمود السلوة ومدني رحيمي.

وقد استغرق تجهيز ازالة ارضية ملعب مدينة الملك خالد الرياضية وإعادتها زراعتها شهر ونصف استعدادا لخوض منافسات دورة تبوك الودية الثانية والموسم الجديد، وشهدت المدينة الرياضية اضافات في مدرجات الملعب قرابة 5000 مقعد، الى جانب المنصة الرئيسية التي أغلقت بالكامل وتم تركيب المكيفات وتجهيز المنصة شاشات التلفزيون ، وتتسع المنصة لـ 45 مقعدا خصصت لضيوف الدورة.

ويتواجد في الدورة 55 شخصية رياضية من نجوم الكرة السعودية والعربية والرياضيين يتقدمهم ماجد عبدالله وخليل الزياني ويوسف خميس وفهد المصيبيح وناصر الجوهر وحمود السلوة وصالح خليفة وشايع النفيسة ومحمد عبدالجواد وحمزة ادريس وخميس الزهراني وعمر باخشوين وسعيد العويران وفهد المهلل وفؤاد انور وسمير عبدالشكور ونجم الكرة المصرية محمود الخطيب اضافة الى الاعلاميين بتال القوس وتركي العجمة

كما تزايدت مبيعات تذاكر مباريات الدورة منذ اليوم، وخصصت اللجنة المنظمة سحب يومي للجماهير على سيارات، وحددت أسعار التذاكر بـ 30 ريال للدرجة العادية للمباراتين ، و100 ريال للدرجة الممتازة، ويبلغ اجمالي التذاكر للمباراتين 15 الف تذكرة، وتباع التذاكر في 5 مواقع وهي مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز ، ونبراس اسيا و أسواق سعود غنيم الحربي ( حي العزيزيه) وبن جحلان (حي المروج ) والمصمم العربي ( حي السليمانية ) اضافة الى ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وسيتم بيع التذاكر يوميا من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 مساءً.

ويشهد فندق هوليدي مقر سكن بعثة الشباب والاتفاق والاسماعيلي المصري تنافسا من نوع مختلف بين جماهيرية النجمين سامي الجابر مدرب الفريق الشبابي والمصري حسني عبدربه لاعب فريق الاسماعيلي المصري، وكانت أغلب الجماهير التي تواجدت في بهو مقر سكن النجمين تنتظر خروج أي منهما لالتقاط الصور التذكارية، الأمر الذي دعا أمن الفندق إلى إبعاد الجماهير خارج البهو والبقاء أمام الفندق لاصطياد أحدهما أثناء خروج الفرق لأداء التدريبات.

من جهة اخرى جهزت إدارة مرور منطقة تبوك الخطة الأمنية لحركة السير نحو ملعب المباراة استعدادا لانطلاق دورة تبوك الودية الثانية اليوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، وتضمنت الخطة التعامل مع الجماهير وتسهيل مهمتهم اثناء دخول او مغادرة الملعب وتنظيم مواقف السيارات، اضافة الى الحركة المرورية لبعثات الفرق أثناء وصولها من مطار الامير سلطان بن عبدالعزيز إلى مقر السكن والتوجه للتدريبات والى المباريات في الدورة، وكذلك ضيوف الدورة.

وأصدرت لجنة العلاقات العامة والاعلامية في الدورة 570 بطاقة لكافة المشاركين في الدورة، من بعثات لاعبين واداريين ومدربين وحكام وعاملين ولجان واعلاميين، حيث بلغت البطاقات الاعلامية 94 بطاقة لجميع وسائل الاعلام المرئي والمقروء والمسموع والالكتروني والمصورين، وتجاوزت بطاقات بعثات الفرق 270 بطاقة، وحرصت اللجنة المنظمة على سرعة تسليم البطاقات لأداء مهام بسهولة.

كما تصل مساء اليوم ( الاثنين ) إلى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة تبوك بعثة نادي الصفاقسي التونسي للمشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية بعد أن أنهت البعثة معسكرها الإعدادي الذي أقامته في العاصمة التونسية .

وكانت قرعة الدورة قد أوقعت الصفاقسي في المجموعة الثانية مع نادي الشباب السعودي والنادي الوطني ، وسيخوض أول لقاءاته ضد الشباب يوم الأربعاء القادم ، فيما سيخوض لقائه الثاني مع النادي الوطني يوم الجمعة القادمة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية .ويحظى نادي الصفاقسي بجماهيرية جارفة بتونس ، فيما يتوقع دعم جماهيري للفريق من قبل الجالية التونسية المتواجدة بتبوك .