الحكم بإعدام رجل قتل 19 شخصا بـ " بلطة " في الصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أصدرت محكمة محلية في الصين حكما بالإعدام بحق رجل قتل 19 شخصاً، بينهم والداه، في مسقط رأسه، جنوب غربي البلاد، وكان اعتقل الرجل (28 عاماً) في سبتمبر الماضي، بعدما عثرت السلطات على 19 جثمانا في قرية “يما ” في إقليم يونان.

وأفادت في هذا الصدد صحيفة ” شانجدو بيزنس بيبر ” آنذاك أن الرجل كان عليه ديون قمار كبيرة، وطلب المال من أسرته ولكنها رفضت، ما دفعه لقتل والديه، ثم استخدم بلطة في قتل 17 قروياً آخرين، بينهم ثلاثة أطفال، خشية من انكشاف أمره، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). واعتقل بعد يوم من ارتكابه جرائم القتل في مدينة كونمينج.

وذكرت ” شينخوا ” أن الرجل اعترف بجرمه خلال المحاكمة الأسبوع الماضي، واعتذر لأسر الضحايا.

وتطبق الصين ضوابط صارمة على الأسلحة النارية، وبالتالي تشمل الحوادث العنيفة بشكل عام سكاكين أو معدات أو مواد ناسفة بدائية الصنع. وعادة ما تكون الهجمات المماثلة من تنفيذ أشخاص مختلين عقلياً، أو من يسعون للانتقام من أرباب عملهم أو المجتمع.