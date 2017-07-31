تحذير من " مدني الباحة " للمواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تلقى مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدنية بمنطقة الباحة، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المنطقة لهذا اليوم، يفيد بتكون مؤثرات عن حالة ممطرة مستمرة على منطقة الباحة وتشتد في منتصف الأسبوع القادم .

ودعا نائب المتحدث الإعلامي بمدني الباحة المقدم عبدالله الظبية، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مواقع الخطر ومجارى السيول والتقيد بتعليمات الدفاع المدني في مثل تلك الحالات، مشيراً إلى ضرورة الاتصال على الرقم ٩٩٨ في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله .