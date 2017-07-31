بالفيديو.. شاب يغتصب فتاة انتقاما لشرف اخته - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعرضت فتاة باكستانية لجريمة اغتصاب وحشية، في قرية موزافارا أباد في مدينة مولتان.

وكانت فتاة بالغة من العمر 12 عاما، تقطع الحشائش في حقل قريب من البيت، عندما اغتصبها شاب من أقاربها يبلغ من العمر 16 عاما.

وفي الأيام التي أعقبت الحادثة، اجتمع كبار العائلة في صدمة وغضب مما حدث في محاولة لحل المشكلة.

وقال رئيس مركز الشرطة إحسان يونس: ” سرعان ما تحولت المناقشات إلى رغبة في الانتقام، وقرر كبار العائلة الذين يعملون في مجلس المدينة أن تأخذ العدالة مجراها كنوع من الانتقام، وطالبوا شقيق الضحية البالغ من العمر 16 عامًا باغتصاب شقيقة المعتدي أيضًا انتقامًا منه على جريمته “.

وبالفعل نفذ الشاب الاعتداء على الفتاة، باغتصابها في بيت أهله فيما وصفه يونس باغتصاب الانتقام.

وبذلك وقعت حادثتا اغتصاب في يومين في نفس العائلة، وقد تبين أن والد المعتدي الأول هو شقيق لجد المعتدي الثاني، ويعد الاثنان ضحايا ومتهميْن في نفس الوقت.

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