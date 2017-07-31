ضبط خلية تابعة لـ " داعش " بحوزتها صواريخ في لبنان - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

ألقت قوات الأمن اللبنانية القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش تتكون من 4 أشخاص يحملون الجنسية اللبنانية، تبين أن أفرادها ينشطون بين مدينة طرابلس ومنطقة الضنية في شمال لبنان.

وعثرت السلطات على صواريخ وبنادق ومسدسات حربية، إلى جانب عدد كبيرٍ من أجهزة التواصل اللاسلكية، والهاتفية والإلكترونية، وحافظات معلومات وشرائح تتضمن خرائط مفصلة لمنطقتي الشمال والبقاع وغيرها.

وتواصل أفراد الخلية مع قيادات مهمة في تنظيم داعش في سوريا والعراق، بهدف تنسيق عمل التنظيم في داخل لبنان والخارج من النواحي الأمنية والميدانية واللوجستية والمالية.

وقامت الخلية بتخزين كمية من الصواريخ والأسلحة الحربية ووسائل الإتصال داخل أحد المستودعات في منطقة أبي سمراء بطرابلس، تمهيدا لاستخدامها في عمليات إرهابية مستقبلية بعد تحديد الأهداف والأوقات المناسبة للتنفيذ.