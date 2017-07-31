 معلمة تمارس علاقة حميمة مع تلميذ وآخرين يبتزونها - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 31

    يوليو

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معلمة تمارس علاقة حميمة مع تلميذ وآخرين يبتزونها

معلمة تمارس علاقة حميمة مع تلميذ وآخرين يبتزونها
أماني الغامدي(صدى):

تعرضت معلمة بريطانية للأبتزاز من قبل تلاميذها ، لإقامة عﻻقة حميمة معها مقابل عدم كشف عﻻقتها مع تلميذ آخر .

وكانت قد توددت معلمة الفيزياء إليانور ويلسون (28 سنة) تحت تأثير الكحول الى تلميذ، خلال رحلة عودتها من مدينة جنيف في سويسرا، قبل ان يذهبا سوياً الى الحمام.

واستمرت العلاقة بين المعلمة والتلميذ لمدة 7 اشهر، عندما أرسل تلميذ آخر رسالة اليها، يطلب فيها اقامة علاقة وإلّا كشف امرها.

وعلمت الشرطة والمدرسة بكل التفاصيل فطردت التلميذ، بينما أدينت المعلمة بـ ” السلوك المهني غير المقبول ” ومنعت من التدريس.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههه
أدينت المعلمة بـ ” السلوك المهني غير المقبول ” ومنعت من التدريس …

ليش القسوة بالعقاب ….. أرحموها شوي .. والله عالم صايعة ..!!

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي حريتهم اللي ينشدها البقر اللي عندنا

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 19 دقيقة

حرقت المعلمه خخخخخخخخ

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