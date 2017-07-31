معلمة تمارس علاقة حميمة مع تلميذ وآخرين يبتزونها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت معلمة بريطانية للأبتزاز من قبل تلاميذها ، لإقامة عﻻقة حميمة معها مقابل عدم كشف عﻻقتها مع تلميذ آخر .

وكانت قد توددت معلمة الفيزياء إليانور ويلسون (28 سنة) تحت تأثير الكحول الى تلميذ، خلال رحلة عودتها من مدينة جنيف في سويسرا، قبل ان يذهبا سوياً الى الحمام.

واستمرت العلاقة بين المعلمة والتلميذ لمدة 7 اشهر، عندما أرسل تلميذ آخر رسالة اليها، يطلب فيها اقامة علاقة وإلّا كشف امرها.

وعلمت الشرطة والمدرسة بكل التفاصيل فطردت التلميذ، بينما أدينت المعلمة بـ ” السلوك المهني غير المقبول ” ومنعت من التدريس.