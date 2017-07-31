المعارضة الإيرانية تطالب بمقاضاة المرشد الأعلى - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

طالبت منظمة ” مجاهدي خلق ” المعارضة الإيرانية بالخارج، لمقاضاة المرشد الأعلى فى إيران علي خامنئي.

وأوضحت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد ، إنه قبل ربع قرن من الزمن وبعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية، أفتى الخميني بإعدام جميع أعضاء وأنصار ” مجاهدي خلق ” في السجون الإيرانية، مما أسفر عن إعدام نحو ثلاثين ألفًا من السجناء السياسيين، وأن جميع المسؤولين في النظام كانوا متورطين في هذه الجريمة.

وتابعت أن المقاومة الإيرانية بدأت في العام الماضي في مثل هذه الأيام، حركة عارمة في عموم إيران وعلى الصعيد الدولي فيما يتعلق بمجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988، تلك الجريمة المروعة ومازال مسؤولوها يشغلون مناصب سيادية في النظام بينهم وزير العدل في حكومة روحاني الذى كان عضوًا في لجنة الموت والمسؤول عن هذه المجزرة .