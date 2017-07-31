 بالفيديو والصور.. حجاج إيران يشكرون المملكة على حسن الاستقبال - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو والصور.. حجاج إيران يشكرون المملكة على حسن الاستقبال

بالفيديو والصور.. حجاج إيران يشكرون المملكة على حسن الاستقبال
نايف السالم(صدى):

أعرب حجاج إيران عن شكرهم للمملكة على حسن الضيافة خلال استقبالهم بمطار المدينة خلال وصول أول فوج لأداء مناسك الحج هذا العام .

واستقبل مطار محمد بن عبد العزيز بالمدينة منذ أمس ثلاث رحلات تقل حجاجاً قادمين من مطار بندر عباس على متن طائرة تابعة لشركة ” طيران إيران “.

وأكد الحجاج أنهم وصلوا وأنهوا إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، وأن العناية بهم تسير بشكل ممتاز.

ويذكر أن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ذكرت أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألفاً و500 شخص يصلون ضمن 600 قافلة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

نشين مشيه
خودافيش هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 18057 ] نشر منذ 22 دقيقة

الشكر الحقيقي أنكم تؤدون حجكم بدون مشاكل
الله يجزاها خير حكومتنا الرشيدة
متسامحة واعطتكم فرصة
لتثبتوا حسن نواياكم
واتمنى تكون ثقتنا في محلها
وتؤدون فرائضكم وبدون مشاكل.

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