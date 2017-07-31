ريم عبدلله تتحدى تميم: مستعدة لنقل حجاج قطر على نفقتي الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أكدت الممثلة ريم العبدلله أنها مستعدة لتوفير أربع طائرات على نفقتها الخاصة، لنقل الحجاج القطريين إلى جدة.

وقالت الفنانة في تغريدة على حسابها الشخصي في ” تويتر ” امس الأحد: ” أقسم بالله إنني على استعداد للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات (777) لنقل جميع حجاج قطر.. وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج “.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت في بيان لها استمرار المملكة في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة واستقبال الرحلات الجوية التي تقلهم عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وعبر الخطوط التي يختارونها ما عدا الخطوط القطرية، ومن أي محطة ما عدا الدوحة.