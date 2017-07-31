ريم عبدلله تتحدى تميم: مستعدة لنقل حجاج قطر على نفقتي الخاصة - صحيفة صدى الالكترونية

ريم عبدلله تتحدى تميم: مستعدة لنقل حجاج قطر على نفقتي الخاصة
أكدت الممثلة ريم العبدلله أنها مستعدة لتوفير أربع طائرات على نفقتها الخاصة، لنقل الحجاج القطريين إلى جدة.
وقالت الفنانة في تغريدة على حسابها الشخصي في ” تويتر ” امس الأحد: ” أقسم بالله إنني على استعداد للتبرع بقيمة إيجار 4 طائرات (777) لنقل جميع حجاج قطر.. وهذا تحدي مني للنظام القطري الذي منع القطريين من الحج “.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت في بيان لها استمرار المملكة في تمكين الحجاج القطريين من أداء مناسك الحج والعمرة واستقبال الرحلات الجوية التي تقلهم عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وعبر الخطوط التي يختارونها ما عدا الخطوط القطرية، ومن أي محطة ما عدا الدوحة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1075 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلاش مزايدات ممجوجة ..
البحث عن الشهرة له طرق أخرى ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11833 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن أي محطة ما عدا الدوحة .
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طيب كيف يطلعون من قطر ؟ هم ما عندهم الا محطه وحده اللي هي الدوحه
سعد العمار[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
الى الامام ريم والله يعطيك العافية 💐👍
سلطان[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
انقليني معهم
خذوني معاكم هههههههههههههههههههههههه
سلطان[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
عادي يروحوا للكويت او عمان ومن هناك يجوا على السعودية .. مايبغالها ..
رد على اخي ابوعمار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
شرط السعودية لحجاج قطر أنهم يأتون على أي خطوط جوية وإن كانت من الدوحة مباشرة ماعدا الخطوط القطرية ممنوعة من دخول الاجواء السعودية
س + ج[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
من اين لك هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15866 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصلح الحال
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13519 ] نشر منذ 48 دقيقة
ليتك منطمة ازين ياام طيارات
فلوسك منين جت
رعد[ عدد التعليقات: 712 ] نشر منذ 41 دقيقة
من اي محطه ماعدا الوحه يابا عمار- يعني مايجون دايركت مباشره -يروحون اي دوله اخري ويجون منها يروحون عمان يروحون الكويت اي محطه قدوم غير الدوحه-
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18057 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذي هي فتاتي👍👍👍