أزمة الحوافز تعصف باستقرار " العامة للحبوب " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت المؤسسة العامة للحبوب، إنها تواجه معوقات في تطبيق اللوائح المالية على نظامها، والمحافظة على موظفيها.

ويشمل ذلك موظفي المؤسسة السعوديين ذوي الخبرة في مجال المطاحن والمختبرات وصناعة الأعلاف نتيجة عدم تطبيق اللوائح المالية.

وأوضحت (في تقريرها السنوي للعام المالي 1436/1437) أن الأسباب متعددة، ويتصدرها عدم وجود حوافز للعمل بنظام الورديات تضمن للعاملين الاستقرار الوظيفي.

ويشمل ذلك التأمين الطبي، وبدل عمل الورديات، المعمول به في قطاعات صناعية أخرى، وطالبت المؤسسة بأهمية تقنين استهلاك سلعة الدقيق.

وشددت على أهمية استعادة الدعم من السلع المصدرة للخارج، بعد تصدير مستثمرين منتجات تحتوي على الدقيق المدعوم المخصص للمواطنين إلى الخارج.