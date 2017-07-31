 بالفيديو.. صلاة جماعية جلوسا في قطار - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. صلاة جماعية جلوسا في قطار

بالفيديو.. صلاة جماعية جلوسا في قطار
أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصلاة جماعية جلوسا داخل قطار إندونيسي، لعدد كبير من المواطنين أثناء رحلة السفر.

وأظهر المقطع لحظة إقامة الصلاة داخل القطار، ولحظة تأديتها أيضا أثناء جلوس المواطنين على مقاعدة في القطار.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشاء الله تبارك الله والله اكبر والعزه لله
بس ملاحظه
الفاتحه يجب ذكر البسمله لانها ايه من ايات الفاتحه
واذا لم تذكر تكون الفاتحه ناقصه والله اعلم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله اكبر

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