بالفيديو.. صلاة جماعية جلوسا في قطار - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. صلاة جماعية جلوسا في قطار
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصلاة جماعية جلوسا داخل قطار إندونيسي، لعدد كبير من المواطنين أثناء رحلة السفر.
وأظهر المقطع لحظة إقامة الصلاة داخل القطار، ولحظة تأديتها أيضا أثناء جلوس المواطنين على مقاعدة في القطار.
اردنيه[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الله والله اكبر والعزه لله
بس ملاحظه
الفاتحه يجب ذكر البسمله لانها ايه من ايات الفاتحه
واذا لم تذكر تكون الفاتحه ناقصه والله اعلم
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
سلطان[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3238 ] نشر منذ 44 دقيقة
تقبل الله منا ومنهم😊