بالفيديو.. صلاة جماعية جلوسا في قطار - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصلاة جماعية جلوسا داخل قطار إندونيسي، لعدد كبير من المواطنين أثناء رحلة السفر.

وأظهر المقطع لحظة إقامة الصلاة داخل القطار، ولحظة تأديتها أيضا أثناء جلوس المواطنين على مقاعدة في القطار.