بالفيديو .. مذيعة مصرية تهاجم النصر السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. مذيعة مصرية تهاجم النصر السعودي
هاجمت المذيعة آلاء عمر على شاشة قناة ” ON SPORT ” الرياضية المصرية،من خلال برنامج ” 180 ثانية عربية ” فريق النصر باستعراض ملخص سريع عن نتائج الجولة الثانية من مباريات البطولة العربية للأندية التي خرج النصر منها مبكرا.
وسخرت المذيعة بشكل غير لائق من الهزيمة القاسية التي تلقاها النصر أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، فقالت : ” في السعودية بيسموا النصر العالمي، فلو العالمية بالشكل ده خلينًا أحسن محليين .
ويُذكر أن النصر ودع البطولة العربية بعدما تعادل مع العهد اللبناني، فيما خسر من الفتح المغربي والزمالك المصري، لينهي الفريق مشاركته في البطولة بالحصول على نقطة واحدة فقط .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1880 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ابو لما[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 2 ساعتين
افا يالعلم وصلت بالنصر للمهزله ذي …انا نصراوي للنخاع وفعلا النصر حاله مايسر ووضعه مزري
فريق متهالك اداره منتهيه دعم صفر .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه ما قالت الا الصحيح عالمي كذاب واللي ماله تاريخ يخترع حالميه يلعب فيها على جماهيره الفقيره ههههههههههههه
سلطان[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض الفقر ما يشارك برا السعودية فشلنا
يامضروب في الامارات ياملقم في مصر
ما يتعدى العريجا ههههههههههههههههههههههههه
algernaas4[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 56 دقيقة
ههههههههههههه
جعلهم من هذا واردى الفقراوية
سعد[ عدد التعليقات: 996 ] نشر منذ 46 دقيقة
العالمية صعبة قوية
يفحطوووووون الطواقي 20 سنه هههههههههه
على قول المثل المحلي يضل محلي
وصدق خشم بخاري ولجان مصنع الورق