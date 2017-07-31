بالفيديو .. مذيعة مصرية تهاجم النصر السعودي - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

هاجمت المذيعة آلاء عمر على شاشة قناة ” ON SPORT ” الرياضية المصرية،من خلال برنامج ” 180 ثانية عربية ” فريق النصر باستعراض ملخص سريع عن نتائج الجولة الثانية من مباريات البطولة العربية للأندية التي خرج النصر منها مبكرا.

وسخرت المذيعة بشكل غير لائق من الهزيمة القاسية التي تلقاها النصر أمام فريق الفتح الرباطي المغربي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، فقالت : ” في السعودية بيسموا النصر العالمي، فلو العالمية بالشكل ده خلينًا أحسن محليين .

ويُذكر أن النصر ودع البطولة العربية بعدما تعادل مع العهد اللبناني، فيما خسر من الفتح المغربي والزمالك المصري، لينهي الفريق مشاركته في البطولة بالحصول على نقطة واحدة فقط .