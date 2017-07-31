بالفيديو.. الجيش التركي يعذب اللاجئين السوريين على الحدود - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تعذيب جنود أتراك يعذبون لاجئين سوريين على الحدود بين سوريا وتركيا.

ويظهر المقطع الجنود وهم يركلون ويضربون أشخاصا كاد يغشى على بعضهم من شدة الضرب.

فيما اعترفت رئاسة الأركان التركية بقيام جنود أتراك بتعذيب لاجئين سوريين على الحدود بين سوريا وتركيا .

وقالت رئاسة الأركان التركية إنها قررت فتح التحقيق مع الجنود الأتراك المتورطين فى تعذيب 4 سوريين طلبوا اللجوء لتركيا، فى حين تم طرد السوريين الأربعة من الأراضى التركية .